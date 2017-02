林書豪今戰勇士 今日賽事預告與轉播

林書豪強勢回歸。(美聯社)

早安,自由體育為讀者獻上精采賽事!林書豪相隔兩個月終於回歸,昨日上場15分鐘,攻下7分、2籃板、5助攻,今將率籃網作客勇士,會有什麼表現,敬請期待。

SBL將在3月4日進入季後賽階段,裕隆今日對上金酒會有什麼表現,喜愛台灣籃球的粉絲千萬不要錯過!

UBA男子組第4輪持續進行,本季戰績排名後段的台藝今將迎戰確定晉級8強的義守,兩隊今天會有什麼表現,記得鎖定。

世大運邀請賽連2天因雨取消,總教練郭李建夫盼今能如期出賽,希望透過以賽代訓的方式,檢視選手們的訓練成效。本日預計由曾琦先發對上南韓嶺東大學。

經典賽台灣隊神戶移地訓練,首場熱身賽將對上日本社會隊日本新藥,旅外投手郭俊麟、江少慶、宋家豪和陳冠宇都會出賽。

NBA

09:30 鵜鶘 vs. 小牛(緯來體育)

09:30 公牛 vs. 騎士(愛爾達體育)

12:00 籃網 vs. 勇士(D-Live)(緯來體育)

SBL

17:00 裕隆 vs. 金酒(愛爾達體育)、(緯來體育)

19:00 勇士 vs. 達欣(愛爾達體育)、 (緯來體育)

UBA

13:00 北市 vs. 國體(Fox體育二台)

14:45 義守 vs. 台藝(Fox體育二台)

16:30 健行 vs. 輔大(Fox體育二台)

18:15 台師 vs. 高師(Fox體育二台)

地點:台灣科大

13:00 醒吾 vs. 虎尾

14:45 台科 vs. 康寧

16:30 明道 vs. 中科

18:15 首府 vs. 世新

地點:世新大學

經典賽熱身賽

12:00 台灣隊vs.日本新藥

世大運邀請賽

11:00 天津獅 vs. 捷克(愛爾達育樂)

17:00 台灣培訓隊 vs. 韓國嶺東大學(愛爾達體育)