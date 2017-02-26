林書豪今戰勇士 今日賽事預告與轉播
2017/02/26 07:21
林書豪強勢回歸。（美聯社）
早安，自由體育為讀者獻上精采賽事！林書豪相隔兩個月終於回歸，昨日上場15分鐘，攻下7分、2籃板、5助攻，今將率籃網作客勇士，會有什麼表現，敬請期待。
SBL將在3月4日進入季後賽階段，裕隆今日對上金酒會有什麼表現，喜愛台灣籃球的粉絲千萬不要錯過！
UBA男子組第4輪持續進行，本季戰績排名後段的台藝今將迎戰確定晉級8強的義守，兩隊今天會有什麼表現，記得鎖定。
世大運邀請賽連2天因雨取消，總教練郭李建夫盼今能如期出賽，希望透過以賽代訓的方式，檢視選手們的訓練成效。本日預計由曾琦先發對上南韓嶺東大學。
經典賽台灣隊神戶移地訓練，首場熱身賽將對上日本社會隊日本新藥，旅外投手郭俊麟、江少慶、宋家豪和陳冠宇都會出賽。
NBA
09：30 鵜鶘 vs. 小牛（緯來體育）
09：30 公牛 vs. 騎士（愛爾達體育）
12：00 籃網 vs. 勇士（D-Live）（緯來體育）
SBL
17：00 裕隆 vs. 金酒（愛爾達體育）、（緯來體育）
19：00 勇士 vs. 達欣（愛爾達體育）、 （緯來體育）
UBA
13：00 北市 vs. 國體（Fox體育二台）
14：45 義守 vs. 台藝（Fox體育二台）
16：30 健行 vs. 輔大（Fox體育二台）
18：15 台師 vs. 高師（Fox體育二台）
地點：台灣科大
13：00 醒吾 vs. 虎尾
14：45 台科 vs. 康寧
16：30 明道 vs. 中科
18：15 首府 vs. 世新
地點：世新大學
經典賽熱身賽
12：00 台灣隊vs.日本新藥
世大運邀請賽
11：00 天津獅 vs. 捷克（愛爾達育樂）
17：00 台灣培訓隊 vs. 韓國嶺東大學（愛爾達體育）
相關新聞
- NBA》交易話題夯 杜蘭特退休也想當GM
- NBA》厄文超狂地平說 讀哈佛的書豪也支持？
- NBA》勇士陣容可能拆夥 格林：我願意少拿一點
- NBA》迫不及待回老家 杜蘭特：我很想念場邊的球迷
- NBA》返雷霆不怕被噓 杜蘭特準備好了
- NBA》布雷迪有多神 「大帝」詹姆斯、「老大」布萊恩都俯首稱臣
- NBA》台灣、紐約曾經很近 美媒慶「林來瘋」橋梁五週年
推薦新聞
-
MLB》季後增肌7公斤 哈波熱身賽第一揮就炸裂（影音）2017/02/26 08:45
-
NBA》杜蘭特受傷 無緣迎戰籃網2017/02/26 07:52
-
NBA》詹姆斯開心嗎？D.威廉斯確定加盟騎士2017/02/26 07:30
-
飆生涯新高 咖哩弟仍輸2狀元2017/02/26 06:00
-
忍痛拚進8強 鄭怡靜傷重棄賽2017/02/26 06:00