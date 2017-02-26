林書豪今戰勇士 今日賽事預告與轉播

林書豪強勢回歸。（美聯社）

早安，自由體育為讀者獻上精采賽事！林書豪相隔兩個月終於回歸，昨日上場15分鐘，攻下7分、2籃板、5助攻，今將率籃網作客勇士，會有什麼表現，敬請期待。

SBL將在3月4日進入季後賽階段，裕隆今日對上金酒會有什麼表現，喜愛台灣籃球的粉絲千萬不要錯過！

UBA男子組第4輪持續進行，本季戰績排名後段的台藝今將迎戰確定晉級8強的義守，兩隊今天會有什麼表現，記得鎖定。

世大運邀請賽連2天因雨取消，總教練郭李建夫盼今能如期出賽，希望透過以賽代訓的方式，檢視選手們的訓練成效。本日預計由曾琦先發對上南韓嶺東大學。

經典賽台灣隊神戶移地訓練，首場熱身賽將對上日本社會隊日本新藥，旅外投手郭俊麟、江少慶、宋家豪和陳冠宇都會出賽。

NBA

09：30 鵜鶘 vs. 小牛（緯來體育）

09：30 公牛 vs. 騎士（愛爾達體育）

12：00 籃網 vs. 勇士（D-Live）（緯來體育）

SBL

17：00 裕隆 vs. 金酒（愛爾達體育）、（緯來體育）

19：00 勇士 vs. 達欣（愛爾達體育）、 （緯來體育）

UBA

13：00 北市 vs. 國體（Fox體育二台）

14：45 義守 vs. 台藝（Fox體育二台）

16：30 健行 vs. 輔大（Fox體育二台）

18：15 台師 vs. 高師（Fox體育二台）

地點：台灣科大

13：00 醒吾 vs. 虎尾

14：45 台科 vs. 康寧

16：30 明道 vs. 中科

18：15 首府 vs. 世新

地點：世新大學

經典賽熱身賽

12：00 台灣隊vs.日本新藥

世大運邀請賽

11：00 天津獅 vs. 捷克（愛爾達育樂）

17：00 台灣培訓隊 vs. 韓國嶺東大學（愛爾達體育）