MLB》歐多上季打擊大爆發 遊騎兵想用長約留人

歐多（右）曾和包提斯塔有過肢體衝突。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年打擊大爆發的遊騎兵二壘手歐多（Rougned Odor），今年邁入大聯盟第4個球季，雖然曾和藍鳥重砲包提斯塔（Jose Bautista）有過肢體衝突，但負面新聞不影響他與遊騎兵的關係，出色的打擊實力也讓球團願意給他一只長約。

美國媒體將歐多的情況和印地安人二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）做比較，2014年球季奇普尼斯和印地安人簽下6年5250萬美元（約新台幣16億）的合約，並附帶第7年的選擇權，在近兩年球季，奇普尼斯共繳出32轟、134分打點和打擊率2成89的成績。

歐多去年轟出33發全壘打，貢獻88分打點和2成71打擊率皆是生涯新高，全壘打數是全聯盟二壘手排名第3，加上歐多比當時的奇普尼斯更為年輕，這些因素都可能讓遊騎兵願意與他簽下長約，去年球團曾和歐多開始商議新合約，但雙方仍未達成共識。