SBL》引退賽貴人、隊友齊聚 陳子威謙稱成就來自幸運
2017/02/25 20:46
〔記者卓佳萍／新北報導〕SBL開朝元老、璞園射手陳子威本季後將高掛球鞋，今天璞園為他舉辦引退儀式，儘管他因身兼台師大男籃教練，趕場而遲到，他今天在中場引退儀式先向球迷說抱歉，他也謙虛地說：「自己很幸運，一路上有這麼多貴人相助。」全場不斷重複幸運二字，將生涯成就歸功給身邊的人。
陳子威今天進行引退儀式。（記者劉信德攝）
陳子威求學時期平溪國中、南山高中與台灣師大師長全部出席，他表示，自己很幸運遇到這些貴人，也很榮幸能跟台灣最好的球員同隊，待過的球隊贏多輸少，他再次強調自己真的很幸運。
本季退下球員身分後，陳子威將結束台灣師大男籃教練工作，改執掌政治大學男籃隊兵符，他表示，「不想說再見，相信不久後，可以在台灣籃球圈，繼續為大家服務。」
中場引退儀式，陳子威家人、達欣隊友、台灣師大男籃子弟兵上前獻花、祝福，璞園建築董事長李忠恕則致贈他一件15號紀念球衣。
陳子威特別感謝另一半，「最重要的事情就是遇到我太太，感謝她一路陪伴與包容，我才能夠做到今天的一切。」
中場引退儀式，陳子威家人上前獻花、祝福。（記者劉信德攝）
中場引退儀式，陳子威與達欣隊友合照。（記者劉信德攝）
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