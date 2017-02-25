MLB》飽受傷勢所苦 薛哲丟不出速球

薛哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季賽揚得主薛哲（Max Scherzer）以20勝7敗、防禦率2.96的成績，帶領國民拿下國聯東區冠軍，但近日傳出壞消息，他至今仍飽受手指骨折的傷勢困擾，甚至無法投出速球。

去年8月薛哲就感到無名指不適，經診斷為壓力性骨折，因比賽時不會痛，也沒影響球速，所以薛哲繼續出賽，但最近他連球都握不穩，導致無法投出速球，狀況不樂觀。

當時醫療團認為等季後獲得充分休息，薛哲手指的狀況能獲得解決，不料去年底症狀並未消失，也讓薛哲無緣出戰今年的經典賽。

不過球團表示，薛哲目前持續在牛棚練投，仍有可能在開幕戰登板先發，教練團也將持續關注他的投球狀況。