MLB》美式足球行不通 他小聯盟約定勇士轉戰棒壇

康明斯。（取自sportingnews）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前NFL球員康明斯（Sanders Commings）在結束美式足球職業生涯後，近期和亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟約，確定轉戰棒壇，成為少數棒足兩棲的球員。

26歲的康明斯高中曾接觸棒球，留下5成20打擊率、15轟、40打點和18盜壘，一度在2008年選秀第37輪被響尾蛇選中，後來他選擇到大學踢美式足球，2013年NFL選秀第5輪被堪薩斯酋長相中，但2季飽受傷病所苦，最後在2015球季前遭球隊釋出。

「我覺得好像上帝在和我說話，」康明斯表示，「高中以來，棒球未曾從我的記憶中離開，我真的很愛棒球，也想從這裡展開新的一頁。自從受傷離開美式足球3年後，要做出決定踏出這步不難，我想這是個好兆頭。」

康明斯和前大聯盟球員海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）在一場籃球比賽相識，兩人共事2個半月的時間，包括勇士在內，幾支球隊受邀觀察康明斯打擊和訓練，據康明斯的說法，曾有2、3支球隊有意簽他，最後他選擇勇士。

再2週康明斯將滿27歲，卻剛要成為職棒菜鳥，「我不會說這跟學騎腳踏車一樣容易，但是這是我扎實地投入快3個月的成果，而一切才正要回饋而已。」他說。