MLB》誰扛馬林魚王牌先發？美媒力挺陳偉殷

陳偉殷春訓。（取自陳偉殷臉書）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊展開春訓，外媒也開始分析戰力，台灣左投陳偉殷所屬的馬林魚隊，上季季末痛失王牌投手費南德茲，有美媒提及，雖然沒辦法頂替這位頂尖選手，但陳偉殷可能將扛起1號輪值的位子。

美媒《USA TODAY》指出，陳偉殷上季因肘傷只投了123.1局，但他可能將扛下1號先發輪值的位置。休賽季期間馬林魚也做出補強，簽下自由球員沃奎茲（Edinson Volquez）和洛克（Jeff Locke），並交易來史崔利（Dan Straily），牛棚也補強了老將齊格勒（Brad Ziegler）和田澤純一。

馬林魚春訓熱身賽今天凌晨1點開打，由沃奎茲打頭陣，陳偉殷預計在3月1日對大都會出戰，談到大聯盟生涯首安與首場完投時，陳偉殷表示新球季想嘗試完投，而馬林魚先發輪值中，僅沃奎茲有完投經驗，在生涯252場先發中完成過3次，被教頭馬丁利視為重大補強。