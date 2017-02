MLB》季後增肌7公斤 哈波熱身賽第一揮就炸裂（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民本季首場熱身賽上演煙火秀,「強打少年」哈波(Bryce Harper)率先開砲,帶動國民全場4轟強力猛攻,最終國民以8:6擊敗大都會,熱身賽首戰旗開得勝。

季後狂操增加將近7公斤肌肉的哈波,春訓首戰就用球棒展現訓練成果,2局上首度站上打擊區,抓第一球直接扛出中外野全壘打牆,新球季熱身賽第一次揮棒就擊出陽春彈。

「我站上打擊區就想有所作為,尤其是面對左投的時候。」哈波表示這個春訓對上左投時尚未調整到位,因此今天開轟讓他非常開心,「但就像我說的,我只是試著把球打好,看看成果如何。」

哈波熱身賽第一球就開轟。(美聯社)

哈波於4局上再度敲安,隨後被換下場休息,春訓首戰表現2支2。隊友索托(Neftali Soto)於5局上跟進掃出2分砲,6局上換菜鳥史蒂文森(Andrew Stevenson)及史柯爾(Matt Skole)「背靠背」開轟。

總教練貝克(Dusty Baker)認為關鍵在於讓哈波維持火力,「他來到球場、把工作做好,然後回家,我們希望他能維持下去。不可能天天開轟,但這是個好兆頭,他的專注力驚人,季後非常努力訓練,等著瞧吧。」

哈波上季未能延續火力,上半季狂掃19轟的他,明星賽後產量銳減僅剩5轟,例行賽最後一個月更只有1發全壘打表現,與開季火燙表現判若兩人。

如何延續火力將是哈波本季重要課題。(美聯社)