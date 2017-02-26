MLB》季後增肌7公斤 哈波熱身賽第一揮就炸裂（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民本季首場熱身賽上演煙火秀，「強打少年」哈波（Bryce Harper）率先開砲，帶動國民全場4轟強力猛攻，最終國民以8：6擊敗大都會，熱身賽首戰旗開得勝。

季後狂操增加將近7公斤肌肉的哈波，春訓首戰就用球棒展現訓練成果，2局上首度站上打擊區，抓第一球直接扛出中外野全壘打牆，新球季熱身賽第一次揮棒就擊出陽春彈。

「我站上打擊區就想有所作為，尤其是面對左投的時候。」哈波表示這個春訓對上左投時尚未調整到位，因此今天開轟讓他非常開心，「但就像我說的，我只是試著把球打好，看看成果如何。」

哈波熱身賽第一球就開轟。（美聯社）

哈波於4局上再度敲安，隨後被換下場休息，春訓首戰表現2支2。隊友索托（Neftali Soto）於5局上跟進掃出2分砲，6局上換菜鳥史蒂文森（Andrew Stevenson）及史柯爾（Matt Skole）「背靠背」開轟。

總教練貝克（Dusty Baker）認為關鍵在於讓哈波維持火力，「他來到球場、把工作做好，然後回家，我們希望他能維持下去。不可能天天開轟，但這是個好兆頭，他的專注力驚人，季後非常努力訓練，等著瞧吧。」

哈波上季未能延續火力，上半季狂掃19轟的他，明星賽後產量銳減僅剩5轟，例行賽最後一個月更只有1發全壘打表現，與開季火燙表現判若兩人。

如何延續火力將是哈波本季重要課題。（美聯社）