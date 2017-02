MLB》熱身賽登板小試身手 克蕭12球俐落三上三下（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇熱身賽首戰對白襪,健康回歸的王牌克蕭(Clayton Kershaw)先發上陣小試身手,主投1局無失分送出1K,道奇打線合力貢獻10安,最終以5:3擊敗白襪,熱身賽首戰告捷。

上季因椎間盤突出缺陣2個多月的克蕭,今按原定計畫登板主投1局,僅用12球俐落演出三上三下,退場後至牛棚續投17球,克蕭表示自己還要再調整,但結果尚可接受,透露下次先發預計將投2至3局。

「直球的控球不如預期,上場後得先掌握速球才行。」克蕭說,「我丟了一顆很糟的變速球,這讓我有點抓狂,面對每一個打者球數也都落後,但結果還算可以,成功抓下三個出局數。」

克蕭今主投1局無失分。(美聯社)

而被問及背傷問題,克蕭表示自己已安然無恙,強調他在季後花了很多時間加強鍛鍊,「每一年狀況都不一樣,我不曾把『開季時一切到位』視為理所當然,如果春訓時碰到問題,我會想辦法解決,而非抱持『船到橋頭自然直』的僥倖心態。」

「順其自然也許有用,但我仍會不斷逼迫自己,直到事情如我所願。雖然有時會卡關,但春訓成果通常挺不賴的,我覺得我已經上軌道了。」克蕭表示。而對於新球季展望,克蕭也信心十足,「我們現在是支很棒的隊伍,有很多天賦異稟的球員,板凳深度也很夠,具備所有可能贏球的元素,這是我所關注的。」

總教練羅伯斯(Dave Roberts)則說,他在季後與克蕭及防護員保持聯繫,春訓至今並未發現克蕭有任何異樣,希望他能繼續保持,「他看起來好極了,顯然他調整過季後訓練菜單,但他看起來真的很棒。」

克蕭連七年扛開幕戰先發,將追平隊史紀錄。(美聯社)