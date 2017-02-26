MLB》熱身賽登板小試身手 克蕭12球俐落三上三下（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇熱身賽首戰對白襪，健康回歸的王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發上陣小試身手，主投1局無失分送出1K，道奇打線合力貢獻10安，最終以5：3擊敗白襪，熱身賽首戰告捷。

上季因椎間盤突出缺陣2個多月的克蕭，今按原定計畫登板主投1局，僅用12球俐落演出三上三下，退場後至牛棚續投17球，克蕭表示自己還要再調整，但結果尚可接受，透露下次先發預計將投2至3局。

「直球的控球不如預期，上場後得先掌握速球才行。」克蕭說，「我丟了一顆很糟的變速球，這讓我有點抓狂，面對每一個打者球數也都落後，但結果還算可以，成功抓下三個出局數。」

克蕭今主投1局無失分。（美聯社）

而被問及背傷問題，克蕭表示自己已安然無恙，強調他在季後花了很多時間加強鍛鍊，「每一年狀況都不一樣，我不曾把『開季時一切到位』視為理所當然，如果春訓時碰到問題，我會想辦法解決，而非抱持『船到橋頭自然直』的僥倖心態。」

「順其自然也許有用，但我仍會不斷逼迫自己，直到事情如我所願。雖然有時會卡關，但春訓成果通常挺不賴的，我覺得我已經上軌道了。」克蕭表示。而對於新球季展望，克蕭也信心十足，「我們現在是支很棒的隊伍，有很多天賦異稟的球員，板凳深度也很夠，具備所有可能贏球的元素，這是我所關注的。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）則說，他在季後與克蕭及防護員保持聯繫，春訓至今並未發現克蕭有任何異樣，希望他能繼續保持，「他看起來好極了，顯然他調整過季後訓練菜單，但他看起來真的很棒。」

克蕭連七年扛開幕戰先發，將追平隊史紀錄。（美聯社）