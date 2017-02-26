NBA》詹姆斯開心嗎？D.威廉斯確定加盟騎士

D.威廉斯。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在交易截止大限後，小牛隨即買斷與主控D.威廉斯（Deron Williams）合約，如今這位32歲的明星後衛確定加盟衛冕軍騎士，不僅能增加球隊的板凳深度，還能尋求他的首枚冠軍戒。

小牛在明星賽前，兩位後衛費雷爾（Yogi Ferrell）與柯瑞（Seth Curry）都展現極高的CP值，顯見已不需要年薪昂貴的D.威廉斯。

詹姆斯（LeBron James）曾表示，希望能找有位稱職的替補控衛加盟，球團也立即鎖定D.威廉斯，希望能讓詹姆斯開心。

32歲的D.威廉斯在NBA已打12季，曾效力過爵士、籃網，生涯場均繳出16.6分、8.2助攻成績單，預料這回來到克利夫蘭將從板凳出發，擔綱厄文替補。