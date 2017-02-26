網球》松加拍落壞小子 力拚連兩冠
2017/02/26 10:26
松加今年二度打進決賽。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕ATP250分的法國馬賽13公開賽，衛冕冠軍澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）及法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）在四強三盤大戰，最後由松加以7：6、2：6、6：4贏得決賽門票，將與世界排名17的法國好手普耶（Lucas Pouille）爭冠。
31歲的松加今年來勢洶洶，近八場比賽皆贏得勝利，面對變化莫測的基里奧斯，保住了8個破發點中的5個，壞小子發出16記愛司球也臨危不亂，在決勝盤穩穩拿下。松加本月中旬才在鹿特丹公開賽奪冠，也是生涯第13冠，這次決賽對他來說將會是重要的一戰，因為要力拚生涯第14冠、今年第2冠以及馬賽公開賽的生涯第3冠。
松加在賽後說：「我感覺的到自己正朝著正確的方向前進，希望一切能維持」。而對手普耶在準決賽中與同胞加斯奎特（Richard Gasquet）對壘，發出了12紀愛司球，以7：5、6：3直落二輕鬆過關。
普耶。（法新社）
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