NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗

林書豪本季與勇士2度交鋒面臨考驗。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕15連敗的籃網今天作客勇士，形成9勝48敗與48勝9敗的對決，昨在金塊主場慘敗20分的籃網，面對聯盟戰績第一的勇士，連敗之路恐怕還會持續。

雙方今天各有1名球員無法出賽，籃網替補大前鋒艾西（Quincy Acy）因傷缺陣，勇士則是明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）左手掌不適今天缺席。

今天為雙方自去年12月以來的首度對決，上一戰林書豪對勇士拿下10分、11助攻、8籃板的準大三元成績，但最終仍以16分之差輸球。

籃網禁區擁有羅培茲（Brook Lopez）坐鎮，面對勇士較弱的一環可望取得優勢，但林書豪昨天才歸隊，上場時間受到教練團嚴格控管，面對狀況火燙的柯瑞（Stephen Curry）將是重大的防守考驗，他最近打出MVP身手，今年22場比賽平均攻下21分，命中率三圍是恐怖的48/42.9/87.9。