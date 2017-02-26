MLB》生前幫孩子命名 費南德茲女兒出世
2017/02/26 08:25
費南德茲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）去年因為船難不幸過世，當時留下懷孕的女友Maria Arias令外界相當不捨，不過昨天傳出好消息，她已平安生下女兒Penelope。
外媒報導指出，Penelope名字是爸爸費南德茲生前就先幫她取好的，經紀人波拉斯（Scott Boras）也透露，費南德茲相當期待孩子的出世，得知女友懷孕後，還經常問他「我是否能當個好爸爸？」，回憶起這些對話，令他相當難過。
「我當時告訴他，他會成為一位很棒的父親，因為你對待你的孩子將會和你母親一樣，你會知道怎樣做才是對的。」波拉斯回憶，費南德茲幫孩子取好名字後，隔天就訂了他最愛的顏色的手套，並且鏽上孩子的名字Penelope。
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