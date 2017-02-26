網球》德雷海灘公開賽 盧一哥雙打止步4強
2017/02/26 08:57
盧彥勳。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕台灣「網球一哥」盧彥勳與印度老將佩斯（Leander Paes） 搭檔參加美國德雷海灘公開賽，在8強拍落頭號種子布萊恩兄弟（Mike、Bob Bryan ）後，4強戰再強碰賽會3號種子：菲律賓休利（Treat Huey）／白俄羅斯老將米爾尼（Max Mirnyi），遭6：2、6：1直落二不敵對手，止步4強。
兩人首度合作就打進4強，拿下不錯的成績，甚至在8強大爆冷門，三盤大戰扳倒ATP最多男雙冠軍的布萊恩兄弟，盧彥勳更拿下生涯4度與布萊恩兄弟交手的首勝，成為一大亮點。兩人私底下感情似乎也不錯，佩斯頻頻在推特上發佈與盧彥勳的合照，稱讚對方也為彼此加油打氣。
盧一哥與佩斯合照。（取自佩斯推特）
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