NBA》亂比手槍嗆聲 I.湯瑪斯恐吃77萬罰款（影音）
2017/02/26 09:19
〔體育中心／綜合報導〕昨暴龍與塞爾提克之戰，「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與卡羅（DeMarre Carroll）發生推擠衝突，當場雙方皆遭裁罰，聯盟也將針對I.湯瑪斯比出的手槍手勢進行調查，恐面臨罰款。
昨暴龍與塞爾提克之戰第二節，I.湯瑪斯企圖發動快攻，不過跟在後面的卡羅猛力一推，讓他整個人飛出場外，I.湯瑪斯上前理論2人發生推擠，不過在隊友阻止下，未釀成更大衝突。
卡羅隨即遭判一級惡意犯規與技術犯規，而I.湯瑪斯也收到1次技術犯規，不過聯盟也將針對I.湯瑪斯在衝突中比出的手槍手勢進行調查。
手槍手勢被NBA視為禁忌，根據過往經驗，I.湯瑪斯可能將吃上2萬5000美元（約新台幣77萬元）的罰款。
聯盟將針對I.湯瑪斯的手槍手勢進行調查。（取自網路）
相關新聞
推薦新聞
-
網球》松加拍落壞小子 力拚連兩冠2017/02/26 10:26
-
MLB》狀況火燙！張進德春訓首戰就開轟2017/02/26 10:26
-
MLB》生前幫孩子命名 費南德茲女兒出世2017/02/26 08:25
-
NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗2017/02/26 08:20
-
NBA》詹姆斯開心嗎？D.威廉斯確定加盟騎士2017/02/26 07:30