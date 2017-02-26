NBA》亂比手槍嗆聲 I.湯瑪斯恐吃77萬罰款（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨暴龍與塞爾提克之戰，「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與卡羅（DeMarre Carroll）發生推擠衝突，當場雙方皆遭裁罰，聯盟也將針對I.湯瑪斯比出的手槍手勢進行調查，恐面臨罰款。

昨暴龍與塞爾提克之戰第二節，I.湯瑪斯企圖發動快攻，不過跟在後面的卡羅猛力一推，讓他整個人飛出場外，I.湯瑪斯上前理論2人發生推擠，不過在隊友阻止下，未釀成更大衝突。

卡羅隨即遭判一級惡意犯規與技術犯規，而I.湯瑪斯也收到1次技術犯規，不過聯盟也將針對I.湯瑪斯在衝突中比出的手槍手勢進行調查。

手槍手勢被NBA視為禁忌，根據過往經驗，I.湯瑪斯可能將吃上2萬5000美元（約新台幣77萬元）的罰款。

聯盟將針對I.湯瑪斯的手槍手勢進行調查。（取自網路）