台日對抗賽》中職聯隊今晨出發 林泓育戴帽「台日友好」
2017/02/26 09:05
〔體育中心／綜合報導〕台日職棒對抗賽228登場，中職聯隊今天一大早搭機飛往日本福岡備戰，一行人西裝筆挺從桃園機場出關，當家鐵捕「小胖」林泓育還戴上「台日友好」的帽子，象徵兩國職棒的友善交流。
總教練洪一中先前曾表示，首場先發預計推出王溢正主投，搭檔林泓育蹲捕，「大王」王柏融與「恰恰」彭政閔則將聯手扛下3、4棒中心打線。
林泓育戴上「台日友好」的帽子。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
中職聯隊今早出發，飛往日本福岡備戰。（記者姚介修攝）
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