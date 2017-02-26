NBA》史上最強175！矮湯狂練灌籃一雪明星賽前恥（影音）

〔體育中心／綜合報導〕身高僅175公分的塞爾提克後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季打出代表作，爆發力驚人的他，不時有精彩演出，日前在明星賽中想挑戰空拋灌籃，可惜失手，不服輸的他，也把灌籃列入練習項目，今天在社群媒體上跟大家分享灌籃影片。

湯瑪斯身高175公分，在聯盟當中身材並不突出，不過他本季繳出場均29.7分、6.3助攻、2.7籃板的成績，還曾單場砍下52分，得分能力驚人。

湯瑪斯今年也入選明星賽，比賽中他一度嘗試自行空拋灌籃，可惜未能將球放進，想一雪前恥的他，也利用練球空檔來練習灌籃，還把影片傳上網，吸引不少網友注意。