NBA》湖人今年無補強 意在2018裸簽頂級球星？

喬治一心想加盟湖人？（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紫金大軍湖人在今年交易截止日前未見大型補強，僅送走得分王L.威廉斯（Louis Williams），傳聞沸沸揚揚的溜馬一哥喬治（Paul George）交易案也告吹，「魔術」強森（Magic Johnson）執政的湖人新團隊可能另有盤算。

根據《湖人國度》指出，強森確實曾與溜馬總管「大鳥」柏德（Larry Bird）通電話，但湖人不願意放棄年輕核心，因此雙方的交易談判以失敗作收。

爆料大王Adrian Wojnarowski則透露，表示消息來源曾告知湖人，喬治陣營打算2018年跳出合約以自由身加盟湖人，因此他希望湖人能累積資產，屆時才有人能與他聯手。

喬治本季一直無法為續留溜馬打拚做保證，他明年將擁有球員選項跳出合約，若溜馬無法留人，湖人可能會在2018年搶下喬治，重返聯盟強權之林。