NBA》柯佛洩心聲 D.威廉斯加盟騎士全為冠軍戒

D.威廉斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛D.威廉斯（Deron Williams）今加盟騎士，陣中射手柯佛（Kyle Korver）除了直言好友的到來全為了冠軍戒更興奮表示，「他超級適合我們的陣容。」

「他想要有衝擊冠軍的機會。」D.威廉斯遭小牛解雇後，曾引起多隊興趣，不過最終他仍選擇加盟騎士，柯佛也直言好麻吉加盟騎士全為了一圓冠軍夢。

因與D.威廉斯共同效力爵士3個球季而結為好友的柯佛，更認為D.威廉斯是騎士奪冠不可或缺的關鍵角色，興奮表示「他擁有優異的攻守能力，能適時提供我們所需要的戰力，他超級適合我們的陣容。」

D.威廉斯今年平均上場29.3分鐘可貢獻13.1分6.9助攻及2.6籃板，預計將擔任先發主控厄文（Kyrie Irving）的替補。

柯佛。（資料照，今日美國）