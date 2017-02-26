NBA》就是愛尼克？ 經紀人爆料：羅斯很想續留

羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）經紀人阿姆斯壯（B.J. Armstrong）在節目上透露，羅斯曾向他表示希望能續留尼克。

截止日前，尼克交易傳聞不斷，包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、羅斯都曾被認為是球隊交易人選，但羅斯對此並不介意，也曾向經紀人表態，希望能夠留在紐約。

「其實我不驚訝他後來沒被交易，他最近的狀況也回到一定的水平，所以我想就算各種謠言滿天飛，其中也不會有他的名字，我覺得尼克做了對他們來說最有利的決定。」阿姆斯壯表示，先前曾傳出尼克有意拿羅斯跟灰狼換盧比歐（Ricky Rubio），但後來遭打槍，而原因也和羅斯即將到期的合約有關。

「就像我先前說的，羅斯說他很想待在紐約，他覺得這裡讓他感到很舒適，但我們也清楚，很多事情就是在商言商。」阿姆斯壯也強調，有交易傳聞出現，就表示還有球隊要他，也可以趁此機會看看其他球隊對他的評價。