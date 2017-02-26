MLB》狀況火燙！張進德春訓首戰就開轟

2017/02/26 10:26

張進德。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜的旅美捕手張進德今年受邀大聯盟春訓，今天與金鶯一戰，敲出全壘打，幫助球隊以6：2獲勝。

張進德在6局時替補上陣，首次打擊敲出飛球遭接殺，8局下再度登場，揮出右外野方向陽春彈，大聯盟熱身賽的首轟、首打點出爐。

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