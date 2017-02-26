NBA》被魔術強森影響執教？沃頓嚴正否認
2017/02/26 11:07
湖人主帥沃頓。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕魔術強森（Magic Johnson）日前正式擔綱湖人隊事務總裁一職後，企圖帶領湖人重返季後賽之列，而主帥沃頓（Luke Walton）是否將因魔術強森的到來改變執教風格，他則予以否認「我尊重他的觀點，但不會影響我執教。」
魔術強森接下事務總裁一職後，雖未進行重大交易補強年輕陣容，不過仍放話帶領湖人恢復昔日榮光，沃頓則在近日受訪時被問及是否會因魔術強森的到來改變執教模式，對此他澄清「我尊重他的觀點，但不會影響我執教。」
沃頓隨後也展現強悍態度捍衛教頭地位「執教是我和我的員工的責任，不管管理層有什麼改變，我們都不會改變我們的模式。」
湖人目前戰績19勝40敗僅優於西部爐主太陽的18勝40敗，交易大限前，湖人送L.威廉斯（Lou Williams）至火箭換來布魯爾（Corey Brewer）以及第一輪選秀籤。
魔術強森。（資料照，法新社）
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