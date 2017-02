MLB》范屈拉車禍驟逝 皇家今舉辦紀念儀式（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕皇家熱身賽首戰今開跑,賽前為上月因車禍驟逝的年輕投手范屈拉(Yordano Ventura)舉行紀念儀式,場面相當莊嚴。

皇家對遊騎兵賽前,球場降半旗、兩隊球員及教練列隊脫帽,由C.高梅茲(Carlos Gomez)及貝爾崔(Adrian Beltre)兩位多明尼加同袍代表,將花籃擺上投手丘,全場肅靜致意。

球場大螢幕接著播放范屈拉生涯回顧影片,地方市長致贈紀念匾額給皇家總教練尤斯特(Ned Yost)。皇家單場掃出12安,最終以7:5擊敗遊騎兵獲勝。

C.高梅茲和貝爾崔代表獻花。(取自遊騎兵臉書)

球場大螢幕播放范屈拉回顧影片。(取自遊騎兵臉書)

皇家總教練高舉范屈拉的紀念匾額。(美聯社)