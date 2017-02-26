MLB》范屈拉車禍驟逝 皇家今舉辦紀念儀式（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕皇家熱身賽首戰今開跑，賽前為上月因車禍驟逝的年輕投手范屈拉（Yordano Ventura）舉行紀念儀式，場面相當莊嚴。

皇家對遊騎兵賽前，球場降半旗、兩隊球員及教練列隊脫帽，由C.高梅茲（Carlos Gomez）及貝爾崔（Adrian Beltre）兩位多明尼加同袍代表，將花籃擺上投手丘，全場肅靜致意。

球場大螢幕接著播放范屈拉生涯回顧影片，地方市長致贈紀念匾額給皇家總教練尤斯特（Ned Yost）。皇家單場掃出12安，最終以7：5擊敗遊騎兵獲勝。

C.高梅茲和貝爾崔代表獻花。（取自遊騎兵臉書）

球場大螢幕播放范屈拉回顧影片。（取自遊騎兵臉書）

皇家總教練高舉范屈拉的紀念匾額。（美聯社）