NBA》新同學洛斯帶頭轟 魔術逆襲老鷹狠虐19分

洛斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今在主場迎戰老鷹，魔術靠著新同學洛斯（Terrence Ross）繳出賽季次高的24分帶領下，以105：86大勝老鷹19分，終止近期2連敗。

新同學洛斯轉戰魔術的第2場賽事，就飆出賽季次高的24分外帶4籃板2助攻，加上A.戈登（Aaron Gordon）與裴頓（Elfrid Payton）分別貢獻18分與15分，逆襲老鷹19分，也終止2連敗。

排名東部第5的老鷹此役手感不佳，半場結束雖只有3分落後，不過關鍵第3節崩盤僅得19分不敵對手的31分，就此敗下陣來，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）拿下全隊最高15分，豪爾德（Dwight Howard）則貢獻11分14籃板。

魔術扳倒老鷹後，仍以22勝38敗排名東部後段班，僅優於爐主籃網，老鷹則以32勝26敗維持東部第5。

A.戈登。（美聯社）

小哈達威。（美聯社）