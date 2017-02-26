NBA》公牛1號球衣鑲金？他們穿了都被罵

莫羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛隊的1號球衣不是誰都能穿，除非球迷認為你夠資格，否則穿了就要有被罵的心理準備。

本季剛從雷霆被交易至公牛的後衛莫羅（Anthony Morrow），在轉隊後選穿1號球衣，這個決定引起公牛球迷不滿，在日前與太陽的比賽中，用噓聲表示抗議。

由於1號球衣的前一位主人是「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），即便他已經被交易至尼克，但在不少球迷心中仍具有一定地位。

看到球迷的反應，莫羅也趕緊在推特上道歉，「我沒有不尊重芝加哥球迷，因為之前沒注意到1號球衣對你們來說有如此重大意義，我發誓，當時要是知道的話就不會選擇這個號碼了，我道歉。」

莫羅也強調自己會選擇其他背號，「我會用最快的速度換掉，羅斯是我的兄弟，我也很尊重他，也清楚他對於芝加哥球迷來說有多重要，再重申一次，我向所有球迷道歉，愛你們大家。」

其實不只是莫羅，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）也遇過同樣的事情，他先前從公鹿被交易至公牛後，原本也想選1號球衣，但也遭到球迷撻伐，最後他只能讓步選穿7號。

公牛1號球衣的前一位主人是羅斯。（資料照，法新社）