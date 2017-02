MLB》威嚇打者新招？ 雷神這個舉動引發關注（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大都會對國民一戰,場邊鏡頭意外捕捉到有趣畫面,隊上三大先發哈維(Matt Harvey)、辛德加德(Noah Syndergaard)和德葛隆(Jacob deGrom)似乎有了「蓄鬍」新造型。

2局下半,鏡頭首先帶到哈維、德葛隆,接著是「雷神」兩眼直盯著鏡頭,顯得殺氣十足,而三人唇上的鬍子格外引人注目。

大聯盟官網打趣表示,這可能是三位投手想出來能「威赫」打者的新點子,或者他們只是單純想來場比賽,看誰能把鬍子留得最好看,官網甚至舉辦幽默投票活動,邀請球迷選出「最棒的鬍子」。