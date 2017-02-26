MLB》威嚇打者新招？ 雷神這個舉動引發關注（影音）
2017/02/26 11:56
〔體育中心／綜合報導〕大都會對國民一戰，場邊鏡頭意外捕捉到有趣畫面，隊上三大先發哈維（Matt Harvey）、辛德加德（Noah Syndergaard）和德葛隆（Jacob deGrom）似乎有了「蓄鬍」新造型。
2局下半，鏡頭首先帶到哈維、德葛隆，接著是「雷神」兩眼直盯著鏡頭，顯得殺氣十足，而三人唇上的鬍子格外引人注目。
大聯盟官網打趣表示，這可能是三位投手想出來能「威赫」打者的新點子，或者他們只是單純想來場比賽，看誰能把鬍子留得最好看，官網甚至舉辦幽默投票活動，邀請球迷選出「最棒的鬍子」。
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