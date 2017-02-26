經典賽》南韓終結者吳昇桓 熱身賽首戰挨2轟
2017/02/26 11:57
吳昇桓遭砲轟。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽今天開打，紅雀首戰與馬林魚交鋒，最終以7：8吞敗，南韓經典賽國手吳昇桓也上場投1局試身手，挨打2發全壘打丟3分，顯然狀況還在調整。
吳昇桓第3局上場接手先發投手威佛（Luke Weaver）投球，1出局後被普拉多（Martin Prado）擊出安打，接著耶利奇（Christian Yelich）敲出右外野2分砲，解決「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）後吳昇桓再度遭鮑爾（Justin Bour）砲轟，最後讓艾利斯（A.J. Ellis）三振才結束投球。
暫定馬林魚開幕戰先發的沃奎茲（Edinson Volquez）今天先發1局丟1分，保送三振各1，狀況也在調整。
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