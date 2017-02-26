NBA》0.3秒砍致命中距離 甜瓜絕殺七六人止2連敗（影音）
2017/02/26 12:26
〔體育中心／綜合報導〕今尼克與七六人之戰，尼克雖一路取得領先，不過第4節慘遭七六人逆襲，最終才靠著「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）0.3秒砍進致命中距離，以110：109險勝七六人，終止2連敗。
尼克前三節結束就已取得11分領先，不過第4節七六人狂轟34分展開大逆襲，最後9秒，尼克反到處於1分落後，這時由安東尼操刀最後一波進攻，他也順利砍進中距離，成功絕殺七六人，收下本季第24勝。
安東尼今靠著6成投籃命中率轟下37分，羅斯（Derrick Rose）也有18分5籃板3助攻進帳，七六人則由J.歐卡佛（Jahlil Okafor）的28分10籃板最為亮眼，考文頓（Robert Covington）則貢獻20分10籃板的雙十成績。
尼克今贏球後，目前以24勝35敗排名東部第12，與老8活塞仍有4.5場勝差。
安東尼砍進絕殺球。（今日美國）
J.歐卡佛。（美聯社）
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