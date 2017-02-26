NBA》溜馬喬治吃T遭驅逐 熱火服務生邀全場「送客」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況發燙的熱火持續延燒，今於主場迎戰來訪的溜馬，懷特塞德（Hassan Whiteside）和威特斯（Dion Waiters）雙雙砍進全場最高22分，率熱火扭轉雙位數落後劣勢，最終以113：95擊敗溜馬，近18戰豪取16勝。

此役上半場由溜馬暫居上風，曾取得11分領先，但第二節後半熱火急起直追，一度取得反超前，半場打完溜馬僅剩1分領先。易籃後溜馬再度遭遇危機，第三節開打不到4分鐘，當家一哥喬治（Paul George）因不滿判決，接連吃T遭驅逐出場，熱火「服務生」威特斯甚至高舉雙手，鼓譟主場球迷齊比手勢「送客」。

威特斯高舉雙手鼓譟主場球迷。（截自影片）

威特斯帶頭作出驅逐手勢。（截自影片）

溜馬喬治苦笑。（截自影片）

溜馬喬治滿臉無奈。（截自影片）

隨後溜馬兵敗如山倒，僅管曾要回小幅領先，仍不敵熱火眾將輪番砲轟，末節一度落後多達19分無力回天。喬治此役上陣19分貢獻10分，中鋒透納（Myles Turner）攻下全隊最多18分並有7籃板。

熱火今命中率逼近五成，懷特塞德繳出全場最高22分外帶17籃板，威特斯也有22分火燙表現，主控卓吉奇（Goran Dragic）貢獻次高21分。

熱火近18戰豪奪16勝，目前27勝32敗在東區暫居第九，距排名第八的活塞僅剩1.5場勝差。熱火接著將依序對上小牛、七六人、魔術，接著就要與東區龍頭騎士進行二連戰。