籃球》矮子灌籃王羅賓森 這招輕鬆吃中鋒觀眾看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕曾經效力於尼克、金塊等球隊的發展聯盟控衛「跳豆」羅賓森（Nate Robinson），身高僅172的他在球場上總是與其他球員差了一截。今天一段比賽影片被貼上推特：羅賓森在三分線外受到高大球員壓迫，就順勢鑽過對手跨下，直接切入上籃！靠著身高逗趣的進攻方式讓觀眾看得不亦樂乎。

32歲的羅賓森在2010年灌籃大賽拿下生涯第三座冠籃大賽冠軍，成為NBA史上首位擁有三座灌籃大賽冠軍獎盃的球員，此外，羅賓森賞火箭前中鋒、229公分的姚明一記火鍋的影片也在YouTube上有近2百萬的點閱率。