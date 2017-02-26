網球》無法延續前役高昂氣勢 盧彥勳男雙四強鎩羽

盧彥勳。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「寶島一哥」盧彥勳與印度老將佩斯今天在美國德雷海灘男網賽男雙四強賽，面對第3種子菲律賓休利／白俄羅斯米爾尼，終場以2：6、1：6不敵對手，無法延續前役扳倒大滿貫冠軍、美國布萊恩兄弟氣勢，無緣挺進決賽。

盧彥勳／佩斯全場節奏遭對手掌控，沒有帶走任何一個破發點，反倒被對方四度破發，盧／佩兩人掙扎59分鐘後繳械，這趟驚奇之旅畫下句點。