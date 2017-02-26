本田菁英賽》潘政琮第三回合沒打好暫並列32 佛勒躍居領先
2017/02/26 12:31
佛勒。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕本田菁英賽今天打完第3回合，台灣好手潘政琮在推進日沒打好，花了73桿，總計207桿下滑到並列32名。美國選手佛勒繳出65桿，以197桿躍居領先。
本田菁英賽第3回合推進日，潘政琮木桿和鐵桿準度平平，打完前12洞已吞4個柏忌，直到第13洞才推進7呎博蒂，沒想到下一洞馬上又挨柏忌，戰至收尾的長洞他才打下第2隻小鳥。
原本並列領先的選手今天也沒打好，R.帕瑪73桿，布萊恩72桿完賽，讓出首席。出發時排第3的佛勒打得很強勢，今天5個博蒂、無柏忌，繳出完美的65桿，總計197桿已保有4桿領先優勢。英格蘭的哈頓以201桿居次，德國凱末爾、美國布萊恩等5人以203桿並列第3，戰況對佛勒較有利。
潘政琮今天名次略下滑。（法新社）
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