網球》德雷海灘公開賽 羅尼奇、索克爭冠
2017/02/26 14:37
世界排名第4的羅尼奇。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國德雷海灘公開賽單打即將進入決賽，首先搶到決賽門票的為地主選手索克（Jack Sock），在四強戰以6：4、7：6打敗同胞楊格（Donald Young），頭號種子加拿大「巨砲」羅尼奇（Milos Raonic）在四強面對7號種子阿根廷德爾波特羅（Juan Martin del Potro），以6：4、7：6拍落對手，晉級決賽。
羅尼奇一路過關斬將，8強戰面對在次輪打敗盧彥勳的英國新秀第8種子艾德蒙（Kyle Edmund），兩人上演三盤大戰，羅尼奇先失掉一盤後連追兩盤，最後以4：6、6：3、6：4拿下比賽。
準決賽面對阿根廷名將德爾波特羅，頭號種子也沒有失了方寸，第一盤穩穩拿下，第二盤進入搶七，羅尼奇靠著強勁的發球讓對手一籌莫展，順利打進決賽。決賽將與索克對壘，兩人生涯交手10次，羅尼奇拿下8次勝利。
索克。（資料照，歐新社）
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