NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗
2017/02/26 13:55
林書豪只有9分進帳。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕天差地遠的對戰組合！爐主籃網今日客場遭遇龍頭勇士，仍無力守住「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森的51分猛攻，以95：112落敗，慘吞16連敗，籃網主控林書豪則攻下9分。
勇士杜蘭特此役因傷休兵，是他加盟勇士以來首度缺陣，但他們向來不愁進攻沒人，「萌神」柯瑞身為王牌理當不能退讓，首節飆進3顆三分球，攻下13分，助隊取得32：28領先，連兩場都先發上陣的林書豪則有4分進帳，可惜對球隊幫助不大。
林書豪首節先下去休息，第二節中段再度登場，他砍進一顆三分球，但柯瑞不願讓籃網緊咬，率隊打出10：0攻勢，包括一記「四分打」，勇士握有62：51的優勢。
柯瑞拿下27分。（美聯社）
易籃後，換成「浪花弟」K.湯普森跳出，他單節攻進11分，就算進入第四節籃網曾將差距又縮小至個位數，但柯瑞連續攻下6分，其餘勇士球員也都能有效取分，使得籃網無力回天，持續與2017年第二勝無緣。
柯瑞此役砍進5顆三分球，攻下27分；K.湯普森2顆三分，攻下24分，勇士撂下本季第49勝，下一戰將前往費城打七六人搶當本季首支50勝球隊。
籃網吉爾派翠克15分、9籃板；霍林斯傑佛森16分、10籃板，汀維迪13分進帳，布克12分、10籃板， B.羅培茲9分，林書豪出手9中4，繳出9分、2助攻表現。
籃網從前役開始將接連在客場8連戰，如今結束客場「背靠背」作戰皆輸，何時能終止難堪的16連敗？接下來對手為國王、爵士、拓荒者、灰熊、老鷹與小牛，想要止敗似乎只能等奇蹟出現！
湯普森也拿下24分。（美聯社）
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