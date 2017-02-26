NBA》溜馬喬治壞掉了 崩潰嗆聯盟「裁判只是魁儡」

〔體育中心／綜合報導〕溜馬當家球星喬治（Paul George）在今與熱火之役，因不滿判決接連吞下技術犯規後，遭驅逐出場，賽後喬治仍怒氣未消，直嗆「裁判只是熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）的魁儡。」

今溜馬與熱火之戰第三節，喬治因屢次抗議判決連吞2次技術犯規，隨後遭驅逐出場，賽後，喬治仍十分氣憤，狠嗆「裁判只是史波斯查的魁儡，史波斯查說什麼，裁判就做什麼。」

除了魁儡說外，喬治也狠批吹判尺度，「那個犯規頂多口頭警告一下就好，真是軟弱的聯盟。」

溜馬在痛失主力的狀況下也以95：113不敵熱火，目前以30勝29敗排名東部第7，熱火則打出一波3連勝，近18場賽事只吞下2敗。