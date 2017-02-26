NBA》溜馬喬治壞掉了 崩潰嗆聯盟「裁判只是魁儡」
2017/02/26 15:07
〔體育中心／綜合報導〕溜馬當家球星喬治（Paul George）在今與熱火之役，因不滿判決接連吞下技術犯規後，遭驅逐出場，賽後喬治仍怒氣未消，直嗆「裁判只是熱火主帥史波斯查（Erik Spoelstra）的魁儡。」
今溜馬與熱火之戰第三節，喬治因屢次抗議判決連吞2次技術犯規，隨後遭驅逐出場，賽後，喬治仍十分氣憤，狠嗆「裁判只是史波斯查的魁儡，史波斯查說什麼，裁判就做什麼。」
除了魁儡說外，喬治也狠批吹判尺度，「那個犯規頂多口頭警告一下就好，真是軟弱的聯盟。」
溜馬在痛失主力的狀況下也以95：113不敵熱火，目前以30勝29敗排名東部第7，熱火則打出一波3連勝，近18場賽事只吞下2敗。
相關新聞
- NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗
- NBA》溜馬喬治吃T遭驅逐 熱火服務生邀全場「送客」（影音）
- NBA Live》浪花兄弟合飆51分 林書豪僅得9分
- 籃球》矮子灌籃王羅賓森 這招輕鬆吃中鋒觀眾看傻（影音）
- NBA》騎士完成控衛補強 勇士也想參一腳
推薦新聞
-
經典賽》台灣隊7投手聯手完封日本新藥 移地首場熱身賽告捷2017/02/26 16:03
-
網球》德雷海灘公開賽 羅尼奇、索克爭冠2017/02/26 14:37
-
NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗2017/02/26 13:55
-
NBA》溜馬喬治吃T遭驅逐 熱火服務生邀全場「送客」（影音）2017/02/26 13:51
-
本田菁英賽》潘政琮第三回合沒打好暫並列32 佛勒躍居領先2017/02/26 12:31