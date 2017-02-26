經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊移地至神戶進行訓練，26日應神戶市政府邀約進行親善交流，五位台灣隊球員高國輝、林琨笙、陳鏞基、郭俊麟、以及陳冠宇參與棒球教室教學，親身指導當地少棒選手守備以及打擊技巧。

日本棒球風氣盛行，參與的少棒選手平均為11～12歲，棒球基本動作相當扎實，難得接受台灣隊選手指導，每位小選手也都積極學習。棒球教室先練習守備，分內外野守備觀念傳授，然後小選手再實際操練，台灣隊的球員在一旁指導，確認小選手都有充分瞭解。

守備練習後進行打擊練習，台灣隊的高國輝選手細心為小選手們示範打擊動作並一一為選手們調整姿勢。小選手們得知台灣職棒連續兩年全壘打王親自指導，都覺得非常幸運，不但認真學習，也爭相與高國輝握手。

神戶地區少棒選手專心聽取中華隊選手解說。（棒協提供）

陳鏞基示範守備動作。（棒協提供）

高國輝與神戶少棒互動。（棒協提供）

高國輝與少棒選手擊掌。（棒協提供）

高國輝與少棒選手互動。（棒協提供）

高國輝指導打擊動作。（棒協提供）

林琨笙指導選手。（棒協提供）