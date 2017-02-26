NBA》風向變了？老皮坦承：是我先對格林噴垃圾話
2017/02/26 14:31
格林。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士日前迎戰快艇，意外引發格林（Draymond Green）與皮爾斯（Paul Pierce）的垃圾話戰爭，昨天他才在推特上反擊，皮爾斯後來在節目坦承，會有這番言語交換，都是從他開始的。
「我大概是說了『你沒辦法防守葛瑞芬（Blake Griffin）他會電你整晚，你才沒那麼好，你會打得好是因為你有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson），是因為他們，你才會被關注。』」皮爾斯在節目上坦承是自己引起這系列的口水戰的，不過他也解釋，他是為了球隊，才會講那些垃圾話去刺激對手的球隊領袖，來增加自己隊友們的信心。
格林當時在場上用垃圾話攻擊皮爾斯，嗆他「想要巡迴之旅，你以為你是Kobe嗎？」，意外引起議論，事後皮爾斯也不甘示弱的在推特上反擊，大酸勇士拿了73勝還不是沒有總冠軍。
皮爾斯。（資料照，USA Today Sports）
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