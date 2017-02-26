MLB》張進德今開轟 胡智為明晨熱身賽中繼
2017/02/26 14:59
胡智為明天登板。（取自推特）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年共有陳偉殷、張進德、胡智為、李振昌4名台灣選手參與大聯盟春訓，海盜捕手張進德今天率先上場，不僅蹲捕，還開轟建功；明天換光芒投手胡智為亮相，將在台灣時間凌晨2點對紅襪中繼登板。
光芒今對海盜熱身賽以2：7落敗，明晨2時繼續在主場對上紅襪，將由王牌亞契（Chris Archer）先發，並排定6名投手接力登板，包括懷特利（Chase Whitely）、加德亞（Kevin Gadea）、胡智為、亞柏格（Ryan Yarbrough）、埃姆斯（Jeff Ames）、基特里奇（Andrew Kittredge）。紅襪則由阿貝德（Fernando Abad）先發。
胡智為去年底進入光芒40人名單，今年首度參加大聯盟春訓，獲球團寄予厚望，他也希望能在熱身賽好好發揮，爭取升上大聯盟的機會。
海盜今天熱身賽兵分兩路，一批作客光芒，另批留在主場迎戰金鶯，原先預定隨隊出征的張進德，留在主場待命，第6局上場替補先發捕手狄亞茲（Elias Diaz），又在8局下擊出陽春全壘打，2打數1安打、1打點，助隊6：2贏球。
張進德今天開轟。（取自推特）
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