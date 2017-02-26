NBA》球星氣度！菜鳥闖禍毀紀錄 魏德高EQ回應（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今造訪騎士主場，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因病未能御駕親征，老友魏德（Dwyane Wade）砍進全隊最高20分，搭配巴特勒（Jimmy Butler）大三元表現，率公牛以117：99擊敗騎士。

詹姆斯今因喉嚨發炎向球隊告假，騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示不確定詹姆斯何時能歸隊。詹姆斯本季四次缺陣球隊皆吞敗，自2014年球季統計至今，「沒有詹皇的騎士」戰績是4勝19敗。

此役前半兩隊互不相讓，半場打完騎士暫以1分領先，然而公牛在第三節接管比賽逐漸拉開比分，第四節一度取得20分領先，騎士射手柯佛（Kyle Korver）在比賽尾聲飛身欲蓋巴特勒火鍋，卻不慎跌倒在地無奈傷退。

詹姆斯今因病缺陣。（資料照，歐新社）

比賽最後讀秒階段時發生有趣插曲，公牛魏德當時已斬獲20分10助攻9籃板，只差1籃板就能完成大三元，比賽剩最後4秒時騎士費爾德（Kay Felder）跳投彈框而出，魏德在籃下已卡好位起跳，準備完成「壓哨大三元」，不料球竟被菜鳥費里西奧（Cristiano Felicio）從後面拍掉，籃板球最後記在騎士尚伯特（Iman Shumpert）身上。

大三元夢碎的魏德一臉難以置信地看著隊友，踉蹌後退靠到籃球架上，隨後與隊友擁抱致意時表情複雜。但賽後受訪時魏德展現大肚量，笑著幽默回應：「我的隊友不想讓我表現太好，但巴特勒有拿到大三元嘛，這就好啦。是啦！那球是完美地作給我的沒錯，我看到球在我右邊時超興奮的，但隊友不想讓我表現太好，沒關係啦。」

魏德隨後在推特發文安慰「闖禍」的菜鳥，表示沒甚麼大不了，要費里西奧別擔心，費里西奧回應：「我不知道嘛」，用一個皺眉懊惱的表情向前輩懺悔。

魏德賽後展現大氣度。（取自網路）

魏德安慰闖禍的菜鳥。（截自魏德推特）