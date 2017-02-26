MLB》吞2K後首轟出爐 黃載均敲響旅美第一砲（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕南韓球員黃載均婉拒老東家樂天巨人大約，以小聯盟約轉戰舊金山巨人，一圓旅美夢，儘管昨天春訓首戰苦吞2K，今天他轟出第一支全壘打，3分打點助隊以8：6擊敗小熊，黃載均也獲得全場歡呼。

小熊今8名投手輪番上陣，一人負責一局，前4局小熊封鎖巨人打線，直到5下接手投球的南斯（Tommy Nance）將領先3分用光，6下面對第6任投手韓德森（Jim Henderson），Austin Slater敲回超前分後，黃載均代打轟出3分打點全壘打，助隊奠定勝基，雖然小熊在8、9上比賽尾聲追回3分，最後還是以2分差落敗。

黃載均表示，原本不覺得球會過牆，「所以我在跑壘的時候盡力去衝，想說拚個三壘安打。」沒想到旅美首轟出爐，他歸功於新隊友和教練的幫助，特別在前一戰2K後，有些人向他說些鼓勵的話。

巨人總教練波奇（Bruce Bochy）說，黃載均沒什麼好擔心的，「他有信心，他會有屬於他的時刻來臨，雖然他不認識這些投手，而這對陌生的打者來說是很艱鉅的任務。」

談到首戰2K，黃載均表示，「通常我在賽前不會緊張，但可能基於某些原因吧，第一場比賽我有點不安，揮棒時也用太多力氣。」今天用首轟證明自己，黃載均說，「如果我知道會這樣，也許我會想得更多。」

黃載均。（取自SFGATE）