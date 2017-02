MLB》吞2K後首轟出爐 黃載均敲響旅美第一砲（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕南韓球員黃載均婉拒老東家樂天巨人大約,以小聯盟約轉戰舊金山巨人,一圓旅美夢,儘管昨天春訓首戰苦吞2K,今天他轟出第一支全壘打,3分打點助隊以8:6擊敗小熊,黃載均也獲得全場歡呼。

小熊今8名投手輪番上陣,一人負責一局,前4局小熊封鎖巨人打線,直到5下接手投球的南斯(Tommy Nance)將領先3分用光,6下面對第6任投手韓德森(Jim Henderson),Austin Slater敲回超前分後,黃載均代打轟出3分打點全壘打,助隊奠定勝基,雖然小熊在8、9上比賽尾聲追回3分,最後還是以2分差落敗。

黃載均表示,原本不覺得球會過牆,「所以我在跑壘的時候盡力去衝,想說拚個三壘安打。」沒想到旅美首轟出爐,他歸功於新隊友和教練的幫助,特別在前一戰2K後,有些人向他說些鼓勵的話。

巨人總教練波奇(Bruce Bochy)說,黃載均沒什麼好擔心的,「他有信心,他會有屬於他的時刻來臨,雖然他不認識這些投手,而這對陌生的打者來說是很艱鉅的任務。」

談到首戰2K,黃載均表示,「通常我在賽前不會緊張,但可能基於某些原因吧,第一場比賽我有點不安,揮棒時也用太多力氣。」今天用首轟證明自己,黃載均說,「如果我知道會這樣,也許我會想得更多。」

黃載均。(取自SFGATE)