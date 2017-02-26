SBL Live》吳怡斌轟半場最高 裕隆7分領先金酒
2017/02/26 17:53
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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25
|
17
|42
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金酒
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19
|
18
|37
第二節
吳奉晟次節很快帶出一波4：0，將裕隆領先拉到10分，金酒在1分鐘的空白後緊急喊出暫停，反回敬7：0攻勢，雙方第二節替補球員成為球隊得分來源，裕隆郭昭男拿下4分，不過也吃下2次犯規，金酒有鄭騏寬抓下3籃板、5分進帳，陳文宏也有4分，上半場打完裕隆42：37領先，吳怡斌14分傲視群雄。
第一節
篤定擠進季後賽的兩隊都派全本土陣容先發，裕隆率先打出4：0，金酒回以5：0，裕隆靠著連2顆外線維持領先，金酒雖以中距離為主，仍緊咬和裕隆的1分差距，金酒王泰傑將比分追平，裕隆吳怡斌帶出4：0，吳奉晟中距離得手，首節裕隆25：19領先。
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