SBL Live》吳怡斌轟半場最高 裕隆7分領先金酒

2017/02/26 17:53

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

裕隆

25

17

42

金酒

19

18

37

第二節

吳奉晟次節很快帶出一波4：0，將裕隆領先拉到10分，金酒在1分鐘的空白後緊急喊出暫停，反回敬7：0攻勢，雙方第二節替補球員成為球隊得分來源，裕隆郭昭男拿下4分，不過也吃下2次犯規，金酒有鄭騏寬抓下3籃板、5分進帳，陳文宏也有4分，上半場打完裕隆42：37領先，吳怡斌14分傲視群雄。

第一節

篤定擠進季後賽的兩隊都派全本土陣容先發，裕隆率先打出4：0，金酒回以5：0，裕隆靠著連2顆外線維持領先，金酒雖以中距離為主，仍緊咬和裕隆的1分差距，金酒王泰傑將比分追平，裕隆吳怡斌帶出4：0，吳奉晟中距離得手，首節裕隆25：19領先。

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