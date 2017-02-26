NBA》勇士連兩年2月確定晉季後賽 本季寫史上最快

勇士成為史上最快晉級季後賽的球隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績全聯盟第一的勇士今天以112：95痛擊爐主籃網，除了連續5年闖進季後賽之外，他們也寫下史上最快晉級季後賽的紀錄。

勇士今天擊敗籃網，戰績升至49勝9敗，而西部第9的國王輸球後戰績為25勝34敗，勝差來到24.5場，就算勇士之後比賽都輸球，仍確定能晉級季後賽，他們連2年都在2月闖進季後賽，今年在美國時間2月25日拿到季後賽門票，也刷新去年2月27日的最快紀錄。

對此，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）並不在乎，他表示，只記得沒有晉級季後賽的球季，唯一的目標就是奪冠。