高中木棒聯賽》穀保逆轉勝普門 闖進冠軍戰

〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽4強戰，穀保家商面對普門中學陷入苦戰，雙方前7局戰成2:2平手，8局上普門從穀保先發投手萬昭清手中攻下1分超前分，8局下卻遭陳真、蘇煒智安打反超，穀保終場6:3擊敗普門，晉級明日晚間冠軍戰。

滿壘時擊出關鍵超前分安打的蘇煒智說，上場前教練提醒他，對方投手滑球投得不錯，他則是設定對方外角滑球，加上自己也擅長推打，將球推向反方向形成安打。

普門高一投手許瀚元繳出一場好投，投7.1局僅失3分，封鎖住穀保攻擊火力。普門總教練邱俊文說，許瀚元的控球不錯，且有自信心，投球能掌握節奏，以高一來說表現很好，明年看好他更加進步。

高中木棒聯賽，穀保家商先發投手萬昭清。（記者簡榮豐攝）

穀保家商邱志恆。（記者簡榮豐攝）

穀保家商邱志恆。（記者簡榮豐攝）

穀保家商邱志恆。（記者簡榮豐攝）

穀保家商邱志恆。（記者簡榮豐攝）

穀保家商投手林鋅杰。（記者簡榮豐攝）

穀保家商投手林鋅杰。（記者簡榮豐攝）

穀保家商進冠軍戰，投手林鋅杰開心振臂。（記者簡榮豐攝）

穀保家商進冠軍戰，投手林鋅杰開心振臂。（記者簡榮豐攝）

穀保家商進冠軍戰，曾翰宇開心跳到投手林鋅杰身上。（記者簡榮豐攝）

穀保家商進冠軍戰，曾翰宇開心跳到投手林鋅杰身上。（記者簡榮豐攝）



穀保家商蘇煒智擊出兩分打點安打，陳真與李承風奔回本壘得分，隊友開心迎接擁抱。（記者簡榮豐攝）

穀保家商蘇煒智擊出安打，李承風（左）奔回本壘得分。（記者簡榮豐攝）

穀保家商陳真安打上壘。（記者簡榮豐攝）

穀保家商陳真安打上壘。（記者簡榮豐攝）

普門中學邱丹（右）盜二壘遭穀保家商李承風（左）觸殺。（記者簡榮豐攝）

普門中學先發投手許瀚元。（記者簡榮豐攝）

普門中學翁瑋均（右）奔二壘，穀保家商李承風（左）觸殺不及。（記者簡榮豐攝）

普門中學師父、同學等啦啦隊在場上加油。（記者簡榮豐攝）

普門中學師父、同學等啦啦隊在場上加油。（記者簡榮豐攝）