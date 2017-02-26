經典賽》江少慶首戰飆147公里 下一場可能先發

江少慶。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊赴日訓練，今進行首場移地熱身賽，7投手壓制對手火力，2：0擊敗日本新藥，旅美投手江少慶首次在熱身賽登場，中繼1局11球、最快球速147公里，他和宋家豪其中一人將擔任28日熱身賽的先發。

江少慶2月17日才報到台灣隊，18日投入集訓，年僅23歲的他是陣中唯一旅美代表，也是唯一未經郭總「驗貨」就選進28人名單的球員，他前一次擔任國手要回溯到2014年仁川亞運。

今天一戰是江少慶熱身賽首度亮相，緊接在先發的郭俊麟、陳冠宇登板，郭總也點名他的狀況不錯，28日對新日鐵廣畑，將觀察他和宋家豪擇一先發，江少慶也對今天的表現表示很開心，「有實戰可以去抓比賽的感覺，有進入狀況，投球上面有丟一顆曲球，其他就以直球為主，沒特別注意自己的球速。」