本田LPGA泰國賽》南韓梁熙英封后 曾雅妮並列14名近期最佳

曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）



〔記者趙新天／綜合報導〕南韓好手梁熙英，今天在本田LPGA泰國高球賽最後1回合打出68桿，以總計破紀錄的266桿封后。

這是梁熙英在LPGA巡迴賽歷來的第3勝，也成為這場比賽史上第2位兩度奪冠的好手，前1位是曾雅妮。

曾雅妮最後1回合前9洞沒打好，尤其第9洞的雙柏忌影響最大，妮妮僅以72桿完賽，總計279桿並列14名。這是她近1年多來，32場比賽的最佳名次。龔怡萍則以294桿名列63名。

本田LPGA泰國高球賽今天先進行第3回合補賽，梁熙英以65桿完賽，隨即帶著5桿領先優勢出發，最後1回合一路打來只有柳蕭然稍能威脅，她在第9和第10洞連續博蒂之後，追成只差3桿，可惜第12洞吞下柏忌，又落後梁熙英4桿。

梁熙英在比賽中段連打7個Par，對手都沒把握機會追近。她在第15洞開球直接攻上果嶺，老鷹推桿差一點點，博蒂輕易到手，已立於不敗之地。

最後1洞梁熙英穩穩地3桿攻上果嶺，4呎博蒂推桿進洞，68桿完賽，總計低於標準桿22桿，刷新賽史紀錄，原紀錄是日本宮里藍寫下的低於標準桿21桿。

柳蕭然最後兩回合都打出68桿，以271桿獲得第2名，金世暎273桿排第3。田仁智、湯普森和丹妮兒．姜同以275桿並列第4。