經典賽》對台王牌梁玹種表現普普 南韓逆轉古巴奪2連勝

梁玹種今先發抗古3局失2分。（取自yonhapnews）



〔體育中心／綜合報導〕經典賽南韓隊昨天熱身賽以6：1擊敗古巴，今天兩隊再度交手，南韓在7局製造6分大局，終場以7：6逆轉獲勝，對戰拿下2連勝。

南韓今天推出左投梁玹種，外界預測最有機會先發對戰台灣隊。梁玹種先發3局被敲4支安打失2分，球速最快146公里，不過變化球控球不盡理想，南韓前4局以0：3落後，第五局李容圭在得點圈有人時擊出適時安打打破鴨蛋。

南韓第7局上演逆轉秀，單局敲出5支安打，獲得3次保送和1次守備失誤，孫兒葉敲出帶有2分打點安打追平，而朴錫珉打回超前分，南韓該局一口氣灌進6分，雖然古巴企圖反攻，但卻無功而返，南韓終場就以7：6逆轉擊敗古巴。28日將與澳洲隊進行熱身賽。