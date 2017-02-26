SBL》B.戴維斯效應？ 金酒、裕隆封關戰派純本土

〔記者卓佳萍／新北報導〕今天是第十四季SBL例行賽最終日，儘管已無關排名，仍吸引數千球迷進場看球，今天首戰由裕隆面對金酒，兩支季後賽球隊剛好都讓洋將輪休，不僅讓人聯想是否與昨天B.戴維斯滑倒事件有關，終場裕隆以75：72獲勝。

裕隆小將「台版李鐘碩」吳怡斌先發上陣，繳出亮眼成績單，貢獻18分、17籃板雙十表現，隊友胡凱翔也挹注18分，兩人扮演勝利功臣。

裕隆老將群呂政儒、周士淵、陳世念與葛記豪等今天全休兵，裕隆因戰績排名第二，獲得首輪輪空優勢，接下來將有近一週時間調整。

吳怡斌（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）