SBL Live》首節飆7記三分 達欣大幅領先富邦
2017/02/26 19:24
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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富邦
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22
|22
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達欣
|37
|37
第一節
翁嘉鴻首節開局飆進2記三分彈，帶領達欣打出一波7：0的攻勢，單節攻下11分，達欣將差距拉開至雙位數，首節砍進7顆三分球，翁嘉鴻一人包辦3顆，達欣以37：22領先。
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