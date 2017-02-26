SBL Live》首節飆7記三分 達欣大幅領先富邦

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 22 22 達欣 37 37

第一節

翁嘉鴻首節開局飆進2記三分彈，帶領達欣打出一波7：0的攻勢，單節攻下11分，達欣將差距拉開至雙位數，首節砍進7顆三分球，翁嘉鴻一人包辦3顆，達欣以37：22領先。