SBL Live》首節飆7記三分 達欣大幅領先富邦

2017/02/26 19:24

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

富邦

22

 22

達欣

 37 37

第一節

翁嘉鴻首節開局飆進2記三分彈，帶領達欣打出一波7：0的攻勢，單節攻下11分，達欣將差距拉開至雙位數，首節砍進7顆三分球，翁嘉鴻一人包辦3顆，達欣以37：22領先。

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