網球》台喬組合好「薇」 謝淑薇布達佩斯雙打封后
2017/02/26 19:52
台灣選手謝淑薇與喬治亞搭檔卡拉希尼科娃，今天在布達佩斯女網賽女雙賽封后。（法新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣網壇女將謝淑薇與喬治亞搭檔卡拉希尼科娃，今天布達佩斯女網賽女雙冠軍戰，以6：3、4：6、10：4，直到「超級搶十」才甩掉澳洲／哈薩克組合對手，謝淑薇順利封后，也收下她今年WTA賽事首座冠軍。
謝淑薇與搭檔今天台灣時間下午六點提拍上陣，面對澳洲／哈薩克組合，對手兩人雙打排名都在百名之外，謝淑薇／卡拉希尼科娃率先破發，收下首盤，次盤遭對方反咬一口，雙方進入超級搶十加賽，謝淑薇／卡拉希尼科娃技高一籌，以10：4大勝，花費1小時22分鐘，摘下這座雙打冠軍。
謝淑薇近年雙打排名驟降，目前雙打世界第94，單打世界102，上一座WTA雙打冠軍則要追溯到2014年3月美國印地安泉網賽。
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