平鎮穀保爭冠亞 黃蜂挑戰快艇 今日賽事預告與轉播

快艇日前遭勇士逆轉，前天在主場又敗給馬刺，至今已吞2連敗，上一役前鋒葛瑞芬攻下全場最高29分、抓下9籃板及送出5助攻，而受傷復出的後衛保羅上一場也有17分貢獻，今天對上近況戰績不佳的黃蜂，快艇能否止敗？

高中棒球聯賽在嘉義市立棒球場進入尾聲，去年共同爭奪5、6名的平鎮高中與穀保家商，在今年賽季最後一場又碰頭，平鎮總教練吳柏宏表示：「八強戰最難撐過的一關已經過去，冠軍戰比球員抗壓性，他相信球隊有機會奪冠。」

穀保家商上一役擊出關鍵超前分安打的蘇煒智，能否再次率隊打下勝基？有興趣的球迷可前往現場觀賽，最後會由誰奪下冠軍？請鎖定自由體育頻道。

NBA

10：30 黃蜂 VS. 快艇（緯來體育）

高中棒球聯賽

14:00 普門中學 VS. 南英商工（緯來體育、愛爾達足球）

18:00 穀保家商 VS. 平鎮高中（緯來體育、愛爾達足球）