MLB》離奇DL再一樁 金鶯外野手接美式足球手指骨折

柏恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯去年球季為搶季後賽一席，從響尾蛇盤來外野手柏恩（Michael Bourn），轉隊後24場比賽留下2成83打擊率，春訓熱身賽開幕，他卻沒能出場，原因是前一天接美式足球時手指骨折。

「柏恩在完成整天的訓練後，和其他球員一樣，踢美式足球當消遣，在用手接球時事情就發生了。」金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）對外說明柏恩的傷勢，「我跟他們說『你們聽過布雷迪（超級盃MVP）和洩氣門事件（Deflategate）吧？那你們為什麼不把足球放氣一點』？」

柏恩在經過進一步檢查後確認為骨折，他將休至少4週，大約在3月25日左右歸隊，按理有足夠時間痊癒並趕在4月3日球季開幕歸隊。